Seguidores explicam a Gloria Perez como salvar ‘Travessia’

Após a coluna dar uma nota crítica a uma específica cena de Travessia, que nada acrescenta à trama das 9 da TV Globo, Gloria Perez veio a público se manifestar. Furiosa, ela questionou: “Vocês não se envergonham desse exercício diário de crueldade, intolerância e falta de empatia?”. Enquanto isso, as pessoas que insistem na novela até tentam dar “dicas” para a experiente autora nas redes sociais. Uma delas, pacientemente, explicou o que tem incomodado tanto a todos: “As situações se repetem… A cena de Oto quase se entregando hoje vai se repetir semana que vem, Ari de novo abalado por causa do casamento de Brisa (também já vimos essa cena antes), a disputa de guarda absurda em que a madrasta tem mais direito sobre a vida da criança do que a mãe”. Uma outra apela: “Leia com carinho, é só mais um apelo nosso para que sua obra melhore”.

Glória, as situações se repetem.. a cena de Oto quase se entregando hj vai se repetir semana q vem, Ari de novo abalado por causa do casamento de Brisa (tbm já vimos essa cena antes), a disputa de guarda ABSURDA em q a madrasta tem mais direito sobre a vida da criança do q a mãe, — elise (@franceseliseha) January 18, 2023

@gloriafperez leia com carinho , e só mais um apelo nosso para que sua obra melhore ❤ — karlinha (@thisfavs) January 18, 2023

Glória Perez fica enfurecida com reportagem da Veja sobre fracasso de "Travessia": "Vocês não se envergonham desse exercício diário de crueldade, intolerância e falta de empatia?". pic.twitter.com/4rdN8eHYzP — PAN (@forumpandlr) January 18, 2023