A contradição entre Neymar e seu advogado

Em contrapartida à campanha de Neymar a favor de Jair Bolsonaro (PL), seu advogado Davi Tangerino declarou voto à candidatura do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições. “Um dia direi aos meus netos que quando a democracia se equilibrava na corda bamba, estava aqui. De que lado você está?” diz a publicação do advogado penal e empresarial no Instagram.

Atuando como cabo eleitoral bolsonarista, o jogador do Paris Saint-German mostra uma certa idolatria por Bolsonaro em diversos momentos, chegando até a participar, no domingo, 23, de uma transmissão ao vivo a favor do mandatário. Na última semana, o jogador passou por julgamento de sonegação fiscal na Espanha e também chegou a compartilhar uma fake news, que foi tarjada pelo Instagram.