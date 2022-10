Como Neymar pretende homenagear Bolsonaro com gol na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 24 out 2022, 16h31 - Publicado em 24 out 2022, 16h00

Neymar prometeu comemorar seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar com um gesto de referência a Jair Bolsonaro (PL). Durante uma live com o político no sábado, 22, o atleta disse que vai levantar os dois dedos de cada mão, numa referência ao número do partido do candidato. “O presidente já vai estar reeleito. Vai estar tudo certo. A gente vai se encontrar com a taça na mão”, disse.

O jogador disse ainda que este apoio é uma retribuição à ajuda que recebeu no que chamou de “pior momento” de sua vida – sem dar detalhes. Bolsonaro se posicionou publicamente em sua defesa, quando ele foi acusado de estuprar a modelo brasileira Najila Trindade em Paris. O caso aconteceu em abril de 2019 e foi arquivado meses depois por falta de provas.

A Copa começa em 20 de novembro e a estreia do Brasil será contra a Sérvia, no dia 24, em Doha.