A fake news de Neymar banida pelo Instagram

Por Gustavo Silva Atualizado em 21 out 2022, 09h47 - Publicado em 21 out 2022, 09h43

Envolvido em diversas polêmicas nos últimas tempos, Neymar Junior provocou mais um burburinho na internet. Desta vez, o jogador, que nesta semana já passou por julgamento sobre sonegação fiscal na Espanha, compartilhou notícias inverídicas. No caso, um vídeo do pastor André Valadão, em que afirma ter sido intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral a produzir um vídeo de retratação sobre mentiras veiculadas a respeito de Lula.

No entanto, o vídeo foi forjado, já que o órgão afirmou não ter gerado nenhum tipo de punição ao compartilhamento de fake news do líder religioso. Neymar compartilhou o vídeo e o Instagram colocou tarja no story. “Informação Falsa – Checado por verificadores de fatos independentes” dizia a notificação da plataforma. A publicação continua no perfil do jogador.