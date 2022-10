A coleção de problemas dos apoiadores famosos de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2022, 23h15 - Publicado em 6 out 2022, 07h01

Por Valmir Moratelli

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem enfrentado dificuldade de conquistar apoio da classe artísticas. E, entre os poucos apoiadores de “peso midiático”, são muitas as polêmicas envolvendo problemas de justiça.

O atacante Robinho enfrenta encrenca com a Justiça italiana. Nesta terça-feira, 4, o Ministério da Justiça da Itália enviou uma solicitação para que o ex-jogador seja extraditado. O motivo é a condenação por crime de violência sexual, que aconteceu em 2013. Ele foi condenado em última instância a cumprir nove anos de prisão no país. Já Neymar, que postou vídeo em apoio ao presidente na véspera do primeiro turno, enfrenta um processo na Justiça devido a uma dívida de 8 milhões de reais. A ação teve início em 2015 e investigava possíveis fraudes, como omissão de rendimentos do trabalho, falta de pagamento de Imposto de Renda, entre outras. Em princípio, a multa cobrada pela Receita Federal era de 188,8 milhões de reais, mas foi perdoada e passou a ser de 8 milhões de reais.

Gusttavo Lima, outro forte apoiador, já se envolveu em polêmicas devido ao cachê de show em cidade pequena de Minas Gerais. O cantor teve show cancelado depois da divulgação da informação que o cachê de 1,2 milhão de reais sairia da receita municipal, que só pode ser usada com saúde, educação e infraestrutura.

*Com Giovanna Fraguito.