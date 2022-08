A audiência recorde que Bolsonaro deu ao Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A aguardada entrevista de Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional, na segunda-feira, 22, deu ótima audiência a TV Globo. A primeira das entrevistas com os candidatos à presidência rendeu ao jornalístico 33 pontos em São Paulo, dez a mais que a média do ano. Foi o recorde de audiência desde 18 de março de 2021, segundo adiantou O Globo. No Rio, o JN teve o maior índice desde abril de 2021, com a ótima marca de 36 pontos.