A palavra mais repetida por Bolsonaro no Jornal Nacional

Em quarenta minutos ao vivo no Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira, 22, Jair Bolsonaro (PL) precisou responder sobre as péssimas medidas de combate à pandemia de Covid-19 no governo, as altas taxas de desemprego, o desmatamento da Amazônia, as fakes news que propaga em torno da urna eletrônica, corrupção entre outros. A coluna constatou que a palavra mais repetida pelo candidato ao longo da entrevista a William Bonner e Renata Vasconcellos foi “Amazônia” (e variações como floresta, meio ambiente etc), seguida de perto de “vacina” (e suas variações como vacinação etc). Como já era esperado, dois dos assuntos mais sensíveis a sua reeleição. A entrevista ficou entre os assuntos mais repercutidos nas redes sociais.

Para esta série de conversas, a TV Globo convidou os quatro candidatos mais bem colocados na pesquisa do Datafolha de 28 de julho. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Nesta terça-feira, 23, o convidado será Ciro Gomes (PDT).