A atriz que anda tirando a paciência de Eduardo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não convide Eduardo Bolsonaro (PL) para assistir a algum trabalho de Maria Ribeiro. Ele anda irritadíssimo com a atriz há tempos, sempre repostando vídeos dela, em que faz menção ao voto eletrônico, apoio a Lula (PT) ou pela Carta da Democracia. Nesta segunda-feira, 15, o deputado federal postou um vídeo da atriz com a legenda “Hipocrisia ou mau (sic) caratismo?”, assim mesmo, derrapando no português. Em seguida, a frase: “Tipo da pessoa que lê a tal carta pela democracia”. No vídeo editado, Maria aparece em duas entrevistas separadas. Numa ela critica a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos: “Assistimos recentemente a devaneios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana”, diz. Na sequência, ela fala com Leda Nagle que acreditava na corrupção no governo petista: “Não tenho dúvidas, todo mundo roubou ali”. Eduardo se utilizou disso para atacar Maria, que continua publicando apoios ao candidato petista.