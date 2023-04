A ascensão de uma empresa familiar de chocolates da serra gaúcha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A proximidade da Páscoa faz a procura por chocolates disparar no país. Fundada em 1976 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, a empresa Lugano nasceu a partir dessa paixão de uma família por chocolates. Tanto que suas lojas se tornaram “cartão postal” da agradável cidade na serra gaúcha e já conta com franquias em várias outras regiões do país. Já são mais de 260 lojas. Em abril, a Lugano da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, comemora 1 ano com lançamento de novo cardápio e promoções especiais. Outra frente é a Loja do Luguito, mascote da empresa, em Porto de Galinhas (PE).

Para Jonas Esteves, diretor de marketing e de operações da marca, a principal atração da Lugano é o padrão de qualidade. “Além do chocolate, em si, nosso objetivo é oferecer uma experiência sensorial aos consumidores, agregando aos produtos valores que vão muito além do sabor”, diz, em conversa com a coluna.

A seu ver, o consumidor brasileiro acabou se acostumando ao longo dos tempos a consumir chocolates que não seriam feitos com matéria-prima de qualidade, misturada a grandes quantidades de açúcar e gordura para reduzir o custo de produção. “A Lugano é uma das pioneiras na mudança deste mindset: nosso chocolate ao leite possui 36% de cacau, porcentagem bem maior do que a estabelecida na lei brasileira (que é de 25%), e até mesmo da lei europeia, que exige 35%. O chocolate branco da Lugano possui 32% de cacau, quando a lei exige somente 19%”, salienta o diretor. Entre as novidades lançadas para a Páscoa, a Lugano apresenta o Ovo Trufado, recheado com ganache sabor cookies’n’cream, e as barras Le Chef abacaxi com coco, com novas combinações ao chocolate tradicional.