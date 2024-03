Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre expulsão do BBB 24: ‘Em choque’

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez sobre sua expulsão do BBB 24, após ter sido acusada de agressão pelo colega de confinamento Davi Brito, e a direção do programa da Globo optar pela desclassificação da participante. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista pediu desculpas a quem se sentiu ofendido por suas atitudes. “Os últimos dias têm sido bem difíceis para mim, eu tô assimilando tudo ainda, o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que sairia assim do programa”, lamentou a filha de Zezé di Camargo e Zilu Godoy.

“Eu quero pedir desculpas, de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada ou ofendida por alguma palavra ou atitude minha lá dentro. Nunca foi a minha intenção. Todos nós erramos e acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente tá em um processo de aprendizado constante, pra gente evoluir, e eu quero muito evoluir. Obrigada a todos que me apoiaram”, completou a cantora.

Confira:

O que aconteceu com Wanessa Camargo

No último sábado, 2 de março, a cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 2024 após ser acusada de agressão pelo motorista de aplicativo Davi Brito, outro participante do reality da Globo. Na madrugada daquele dia, a integrante do Camarote — cota de famosos que entram no programa — estava alcoolizada após uma festa e deu um tapa em seu desafeto no programa enquanto ele estava dormindo. Após acordar com o gesto, o baiano foi ao confessionário da casa para reclamar de Wanessa, alegando ter sido desrespeitado e que “se sentiu agredido, mesmo que tenha sido sem querer”. A direção do programa liderada por J.B. Oliveira, o Boninho, decidiu desclassificar a cantora.

No final da festa iniciada na sexta-feira, 1º, que teve apresentação de Wesley Safadão, Wanessa começou a dar socos no ar perto de Davi em um dos quartos. Yasmin Brunet e Giovanna Pitel, amigas da cantora, tentaram convencê-la a trocar de roupa antes do ocorrido, até que ela atingiu o participante Pipoca — cota de anônimos do programa — com um tapa. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou ela. Em seguida, o jovem foi ao confessionário e falou por vários minutos sobre o ocorrido. Depois, Wanessa foi chamada ao cômodo particular, onde ficou por 10 minutos até que a produção pediu que os participantes reunissem os objetos pessoais da cantora e deixassem na despensa, informando assim que ela não retornaria mais para a casa.

Ao longo do programa, Wanessa teve muitos problemas com Davi, chegando a falar mal do colega para todos da casa por causa de atitudes que reprovava, como cantar alto enquanto cozinhava ou por ele ter falado “psiu” para ela durante uma discussão. Em outros momentos, a namorada de Dado Dolabella também tachou o anônimo de “narcisista”, “manipulador” e “moleque”, além de afirmar que a forma como ele falava lhe despertava “gatilhos”. “Ele já tomou atitudes que, para mim, ele não merece estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui que eu torço para ganhar, muito mais do que ele”, disse ela em uma ocasião.