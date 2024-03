Expulsa por agressão: a trajetória vergonhosa de Wanessa Camargo no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 2024 neste sábado, 2, após ser acusada de agressão por Davi Brito, outro participante do reality da Globo. Na madrugada, a integrante do Camarote — cota de famosos que entram no programa — estava alcoolizada e deu um tapa no motorista de aplicativo enquanto ele estava dormindo. Após acordar com o gesto, Davi foi ao confessionário da casa para reclamar de Wanessa, alegando ter sido desrespeitado e que “se sentiu agredido, mesmo que tenha sido sem querer”. Com essa expulsão, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoy encerra uma trajetória vergonhosa no BBB 24, marcada por posturas equivocadas.

O que aconteceu com Wanessa Camargo

No final da festa iniciada na sexta-feira, 1º, que teve apresentação de Wesley Safadão, Wanessa começou a dar socos no ar perto de Davi em um dos quartos. Yasmin Brunet e Giovanna Pitel, amigas da cantora, tentaram convencê-la a trocar de roupa antes do ocorrido, até que ela atingiu o participante Pipoca — cota de anônimos do programa — com um tapa. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, justificou ela. Em seguida, o jovem foi ao confessionário e falou por vários minutos que se sentiu invadido, incomodado e agredido. Depois, Wanessa foi chamada ao cômodo particular, onde ficou por 10 minutos até que a produção pediu que os participantes reunissem os objetos pessoais da cantora e deixassem na despensa, informando assim que ela não retornaria mais para a casa.

Ao longo do programa, Wanessa Camargo teve muitos problemas com Davi Brito, chegando a falar mal do colega para todos da casa por causa de atitudes que reprovava, como cantar alto enquanto cozinhava ou por ele ter falado “psiu” para ela durante uma discussão. Em outros momentos, a namorada de Dado Dolabella também tachou o anônimo de “narcisista”, “manipulador” e “moleque”, além de afirmar que a forma como ele falava lhe despertava “gatilhos”. “Ele já tomou atitudes que, para mim, ele não merece estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui que eu torço para ganhar, muito mais do que ele”, disse ela em uma ocasião.

Em uma dinâmica, uma trégua até parecia que iria apaziguar a relação quando Wanessa chamou Davi para participar de uma dinâmica que fez o brother ganhar o prêmio de uma faculdade gratuita — o sonho dele é cursar Medicina. Entretanto, a paz não durou muito. A artista disse para amigos que ele já tinha ganhado o que queria e podia sair.

Continua após a publicidade

Com a expulsão, Wanessa Camargo encerra sua história no BBB 24 com a imagem queimada e a visão de boa parte do público de sua participação consistiu em perseguir o colega. Resta à cantora administrar a crise descansando sua imagem para depois tentar uma retomada de sua carreira artística.

Outras expulsões

Na edição do passado, o BBB 23, os participantes MC Guimê e Antônio ‘Cara de Sapato’ foram expulsos após comportamentos inadequados, vistos como assédio, contra a visitante mexicana Dania Mendez. No ano anterior, a atriz Maria havia agredido Natália Deodato com um balde durante um Jogo da Discórdia, em que os participantes trocavam farpas, e também foi expulsa. As desclassificações também ocorreram com Ana Paula Renaut, Marcos Harter, Hariany Almeida e Daniel Echaniz por atitudes controversas dentro da casa. As expulsões costumam ocorrer após pressão do público e de patrocinadores, análise de imagens e conversas com os envolvidos em cada caso, mas uma norma nos contratos de todos os participantes avisa que é proibido colocar a integridade física do outro em risco.