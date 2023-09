‘Terra e Paixão’: a revelação chocante sobre a ‘garota-problema’ da novela

A caçula dos La Selva em Terra e Paixão não costuma ser levada a sério pela família. Viciada em remédios e carente de atenção, Petra (Debora Ozório) foi pintada como uma “garota problema”, que não consegue manter relacionamentos ou tocar os negócios da família. Nesta semana, no entanto, a novela dará destaque para uma passagem importante de seu passado: o abuso sexual que sofreu na infância, e que desencadeou uma série de traumas na vida adulta.

Ao longo da trama, Petra revelou para o marido Luigi (Rainer Cadete) que tem horror a sexo e que não suporta ser tocada por homens. Recentemente, ela confidenciou a Hélio (Rafael Vitti), com quem vive um romance secreto, que foi abusada sexualmente na infância, e que vive dopada para tentar esquecer o trauma. Pressionado pelos La Selva, ele revelará à família de Petra sobre o abuso, aprofundando o destaque da personagem na trama.

A revelação do segredo está prevista para ir ao ar na terça-feira, mas o arco começa no capítulo dessa segunda, depois que a garota se convence de que ela e o amante estão sendo perseguidos na estrada e quase perde o controle do carro. Nervosa, ela pede para voltar pra casa e acaba falando para a família que estava com o rapaz antes de entrar em surto. Diante do estado da garota, Caio (Cauã Reymond) e Luigi confrontam Hélio, que revela o segredo confidenciado a ele.

Petra ainda será confrontada pelo pai sobre a identidade do abusador, mas a revelação deve acontecer mais adiante na trama. Nervosa com os questionamentos, ela será acolhida por Caio, que intervirá no interrogatório do pai e abrigará a irmã mais nova em sua casa.

