A grande fraqueza do vilão Antônio La Selva em ‘Terra e Paixão’

Poderoso e sem escrúpulos, o fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos) foi introduzido em Terra e Paixão como o grande vilão da novela. Mas os próximos capítulos da trama vão revelar que o patriarca tem um calcanhar de Aquiles: o seu amor por Agatha (Eliane Giardini), a mãe de Caio (Cauã Reymond), que pegou todos de surpresa em Nova Primavera ao voltar recentemente dos mortos.

Paixão da juventude de Antônio, Agatha forjou a própria morte e sumiu no mundo com o amante depois de deixar o filho Caio aos cuidados do marido, que acreditava estar viúvo. Décadas depois, ela está de volta à cidade com uma lista questionável de justificativas e pedidos de desculpas, mas com o poderoso ex-marido na palma da mão.

Nem mesmo o fato de tê-lo abandonado para fugir com outro homem diminuiu o amor de Antônio pela mulher, que se revelará a grande vilã da história. Mexido com o retorno da amada, ele ficará completamente cego diante de seus encantos, oferecendo mesada, conta bancária e segurança à mãe de Caio. A mulher também será motivo de discórdia em casa, já que o fazendeiro está ciente de que Irene (Gloria Pires), sua atual esposa, está por trás do sequestro de Agatha, e não vai permitir que novas investidas sejam feitas contra ela.

Sob as asas do ricaço, Agatha promete pintar e bordar em Nova Primavera. Ambiciosa, ela posa de boa moça e garante que não quer nada do ex-marido. A realidade, no entanto, é bem diferente: ao que tudo indica, ela está determinada a arrancar cada centavo do fazendeiro — e se depender da cegueira de Antônio para as suas tramoias, a tarefa não vai ser das mais difíceis.

