A estratégia picante de Walcyr Carrasco para bombar ‘Terra e Paixão’

Walcyr Carrasco segue apostando em novas ideias para bombar o ibope de Terra e Paixão, e a mais nova investida inclui investir em descamisar seu galã sarado da novela das 9 da Globo, Cauã Reymond. Dono de um tanquinho, o mocinho Caio tem surgido cada vez mais seminu na história, seja nas cenas quentes com Graça (Agatha Moreira), ou com Aline (Barbara Reis), a protagonista. Recentemente, o galã teve sua primeira relação sexual com a mocinha, na beira de um rio. Com a sequência de Caio de cueca exibida em 28 de julho, a novela registrou 28 pontos de ibope na Grande São Paulo — um dos melhores resultados de audiência do folhetim. A cena também explodiu nas redes sociais, levando o nome do ator e do seu personagem ao topo dos assuntos mais comentados do dia no Twitter.

Cauã Reymond de cueca na minha tv.

WALCYR CARRASCO, OBRIGADOOO! #TerraEPaixao pic.twitter.com/a0P2hrqphX — Diogo Lamarque (@diogolamarque) July 29, 2023

