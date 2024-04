Sylvester Stallone é acusado de destratar figurantes: ‘Horrendos e gordos’

Aos 77 anos, Sylvester Stallone é uma das figuras viris mais recorrentes do cinema de ação americano e, longe de se aposentar, filma atualmente a segunda temporada de Tulsa King — série do Paramount+ em que vive um mafioso italiano em busca da antiga glória de seu império do crime. Complicações nos bastidores, porém, ameaçam a estabilidade de sua rotina: na segunda-feira, 8 de abril, a agência de elenco Catrett Locke Casting abandonou a produção após acusações de que Stallone teria abusado verbalmente e ridicularizado colegas da figuração.

As denúncias chamaram atenção na rede X, onde a roteirista Julie Benson compartilhou capturas de tela recebidas por uma amiga não identificada. Conforme as imagens, a produtora de elenco Rose Locke se demitiu após testemunhar um “ambiente tóxico evidente” e está coletando relatos e provas para uma denúncia oficial aos recursos humanos da produção. Já o outro registro é de uma postagem no Facebook, em que um usuário que aparece com nome borrado diz que o ator “foi visto reclamando ao diretor que estava chocado com a feiura dos atores de apoio. Dentro os xingamentos alegados, tanto Stallone quanto o diretor teriam chamado funcionários de “barril de gordura”, “gordo com bengala” e outras ofensas. Ao fim, o astro teria solicitado: “Traga garotas bonitas para ficarem perto de mim.” A postagem clama aos figurantes que se unam e protestem contra as declarações “inaceitáveis”.

Got this disturbing news from my Atlanta friend who’s background on Tulsa King this wk. Casting agent quit because she was so disgusted. My friend is feeling anxious about working now. @TheSlyStallone what do you have to say for yourself, sir? Beyond disappointed, I’m livid. pic.twitter.com/EYEuiaWtkf — Julie Benson (@TheJulieBenson) April 9, 2024

Na página de Facebook oficial da Catrett Locke Casting, um figurante afirmou ter presenciado os acontecimentos: “Estava lá, logo atrás do sr. Stallone. Ele chamou o diretor e começou a soltar muitos palavrões. Ele estava insatisfeito com a aparência dos atores e os chamou de horrendos, velhos e gordos. Logo depois, o pessoal foi mandado de volta para a espera e pessoas mais jovens foram trazidas ao set”.

Segundo a Variety, o Paramount+ afirmou estar ciente das acusações, enquanto o diretor Craig Zisk negou a veracidade do relato ao The Hollywood Reporter.

