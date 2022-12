Sylvester Stallone fala a VEJA sobre estreia na TV: ‘Sou a velha guarda’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 76 anos, o ator Sylvester Stallone continua quebrando tudo. Em seu trabalho de estreia na TV, a série Tulsa King, disponível na Paramount+ a partir de 25 de dezembro, ele interpreta pela primeira vez um mafioso. No enredo, o personagem acabou de sair da prisão, em Nova York, mas é enviado por seus comparsas para Tulsa, no estado de Oklahoma. Em entrevista a VEJA, o ator falou da experiência de atuar na TV se identifica com o ocaso de um personagem tão deslocado no tempo e espaço. “Sou esse dinossauro. Sou a velha guarda”, disse.