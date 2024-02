O treinamento à la Rambo que Sylvester Stallone deu para as filhas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Sylvester Stallone, de 77 anos, revelou o treinamento à la Rambo que deu para as suas filhas Sophia e Sistine para se defenderem nas ruas. A intimidade da família é tema da segunda temporada do reality The Family Stallone, e as duas meninas contaram que fizeram treinamentos com um grupo especializado em autodefesa.

De acordo com Sistine, de 25 anos, o ator faziam as irmãs praticar entre elas com spray de pimenta, além de ter colocado uma pequena faca em sua mochila quando ela estava na quarta série. O ator contou ainda que a vida real não é um filme e os caras que ele contratou para ensinar as meninas “enfrentaram a morte de verdade”.

Entre o treinamento estava aprender box com ex-fuzileiros navais, antes de irem para o tatame treinarem artes-marciais. O artista ficava ao lado fumando charuto e observando. O reality também mostrará a mudança definitiva do ator de Los Angeles, na Califórnia, para Palm Beach, na Flórida, para tentar aplacar a síndrome de ninho vazio após as garotas se mudarem para estudar em Nova York.

