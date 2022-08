Streaming supera audiência da TV nos EUA pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, os americanos assistem a mais conteúdos no streaming que na televisão, aponta um novo relatório da Nielsen divulgado nessa quinta-feira, 18, pela revista Variety. Lideradas pela Netflix, as plataformas assumiram a ponta no mês de julho, seguidas pela TV por assinatura e aberta.

Segundo dados da pesquisa, 34,8% dos americanos consomem conteúdo através do streaming. A televisão por assinatura vêm logo em seguida, com 34,4% dos lares, enquanto as redes de TV aberta marcaram 21,6% no mês de julho. Anteriormente, o streaming já havia ultrapassado os canais abertos, mas é a primeira vez que deixa para trás também as operadoras por assinatura.

A inversão de líderes era uma questão de tempo: nos últimos anos, o uso de streaming tem crescido desenfreadamente nos Estados Unidos (e em todo o mundo), enquanto a televisão tradicional segue o caminho inverso, perdendo cada vez mais espectadores.

No geral, o uso de streaming em julho subiu 3,2% em comparação com junho, ganhando 1,1 ponto de participação. Já a TV a cabo caiu 2%, 0,7 ponto a menos do que o mês anterior. Na TV aberta, a situação foi semelhante: a queda de junho para julho foi de 3,7%, 0,8 ponto abaixo do levantamento anterior. Na comparação com o ano anterior, o streaming teve um aumento de 22,6%, enquanto cabo e TV aberta caíram, respectivamente, 8,9% e 9,8%.

Entre os líderes do streaming, a Netflix puxa a fila de maior visualização entre as plataformas: é responsável por 8% dos conteúdos consumidos, com 18 bilhões de minutos reproduzidos – desses, 11 bilhões somente com o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, que chegou à plataforma no dia 1º de julho. Excluindo o YouTube, que tem 7%, completam o pódio o Hulu, da Disney, com 3,6%, e o Prime Video, da Amazon, com 3%.