De ‘Sandman’ a ‘House of the Dragons’, o que ver no streaming em agosto

Dentre as estreias marcadas para o mês de agosto nas plataformas de streaming, os destaques são as produções de fantasia, como as aguardadas Sandman, adaptação dos quadrinhos homônimos de Neil Gaiman, e A Casa do Dragão, série derivada do universo de Game of Thrones. Mas não só: a bastante aguardada sequência de Bom Dia, Verônica também chega às telas com novos rostos. Confira cinco títulos selecionados por VEJA para prestar atenção nas próximas semana:

Bom Dia, Verônica: Temporada 2 – 3 de agosto

Onde: Netflix

Depois de bombar na Netflix em 2020, a continuação de Bom Dia, Verônica finalmente estreia na plataforma em agosto. Na segunda temporada, Verônica (Tainá Müller) assume uma nova persona enquanto investiga uma conspiração ligada ao orfanato onde Brandão (personagem de Eduardo Moscovis na primeira temporada) cresceu. A figura que encabeça essa máfia é o missionário Matias (Reynaldo Gianecchini), que oferece promessas de uma “cura” a seus seguidores. Além de Gianecchini, Klara Castanho também integra os novos nomes do elenco.

Sandman – 5 de agosto

Onde: Netflix

Outra novidade da Netflix para este mês é Sandman, série baseada nos quadrinhos homônimos de Neil Gaiman. A primeira temporada será focada no primeiro volume dos quadrinhos, Prelúdios e Noturnos, começando na Primeira Guerra Mundial, quando um grupo misticista tenta capturar e aprisionar a Morte para reviver os entes que pereceram na guerra e também para atingir a imortalidade. Em vez disso, o grupo captura seu irmão, o Sonho (ou Morpheus, interpretado por Tom Sturridge), e o aprisiona por quase um século em uma caixa de vidro.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – 17 de agosto

Onde: Disney+

O mais novo resultado do investimento da Disney em séries derivadas do universo cinematográfico da Marvel é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Na trama, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada bem-sucedida que, em decorrência de um acidente, precisa receber uma transfusão de sangue de seu primo Bruce Banner (Mark Ruffulo), também conhecido como Hulk. O problema é que Walters acaba ganhando o DNA do herói-esverdeado no pacote. Agora, a advogada terá de aprender a controlar seus poderes violentos, enquanto, paralelamente, passa a comandar a divisão de leis super-humanas no escritório onde trabalha.

A Casa do Dragão (House of the Dragon) – 21 de agosto

Onde: HBO Max

Em agosto, os fãs de Game of Thrones finalmente terão mais um gostinho do universo que acompanharam por oito temporadas. No spin-off A Casa do Dragão (House of the Dragon), ambientado 200 anos antes dos acontecimentos da série-mãe, são retratados os episódios que levaram ao estopim da guerra civil entre a família Targaryen. Baseada no livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin, a produção promete intrigas políticas, violência e cenas exuberantes com dragões, ingredientes essenciais no sucesso da franquia.

Samaritano – 26 de agosto

Onde: Amazon Prime Video

No novo filme original da Amazon, Sylvester Stallone interpreta Sr. Smith, um super-herói aposentado que, em um mundo dominado pela criminalidade, vive de recolher lixo. Nesse universo, o garoto de 13 anos Sam Cleary (Javon Walton) desconfia que seu vizinho recluso é uma lenda escondida à vista de todos. De fato, o ex-vigilante Samaritano vive ao seu lado, mas foi dado como morto há mais de 20 anos após uma batalha com seu rival, Nemesis, que resultou em incêndio. Até que Sam decide convencer seu vizinho a voltar à ativa para proteger a cidade que afunda cada vez mais em ruína.