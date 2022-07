‘A Casa do Dragão’: trailer mostra prelúdio de guerra entre os Targaryen

Os acontecimentos que levaram ao estopim da guerra civil entre a família Targaryen são destaque do trailer final de A Casa do Dragão, divulgado nesta quarta-feira, 20, pela HBO. A produção, ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, contará a história do conflito pela sucessão ao Trono de Ferro que levou a extinção dos dragões em Westeros — e que só ressurgiriam séculos depois nas mãos de Daenerys.

As novas imagens da série mostram os conflitos violentos causados pela decisão do Rei Viserys I (Paddy Considine) de escolher como sucessora sua filha primogênita, Rhaenyra (Emma D’Arcy). Contrariando a lei dos sete reinos de que apenas filhos homens podem se tornar reis, a princesa terá de enfrentar um grande problema: após se casar com Alicent Hightower (Olivia Cooke), o rei teve um filho homem, Aegon (Tom Glynn-Carney), que, ao lado da mãe, entra na briga pelo Trono de Ferro.

Baseado no livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin, a produção deve apostar naquilo que tornou Game of Thrones tão famosa: intrigas políticas, violência e cenas exuberantes com dragões. A Casa do Dragão chega a HBO Max, com episódios semanais, a partir de 21 de agosto. Confira o trailer: