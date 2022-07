O streaming chinês que chega para sacudir o mercado audiovisual brasileiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um bate-papo com a atriz Lucélia Santos e o doutor em Teledramaturgia Brasileira e Latino Americana pela USP, Mauro Alencar, no Teatro da Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 8, marcou o lançamento no Brasil da plataforma de audiovisual asiáticoCB Mídia, que distribui produções da empresa chinesa China Zone. Na ocasião foi debatido o cenário do audiovisual da China no ambiente digital e o cobiçado mercado latino-americano. Para mediar a mesa sobre o audiovisual em plataformas de streaming, o curador e crítico de cinema Filippo Pitanga.

“Com a China Zone chegam conteúdos que retratam a China contemporânea e tradicional, inserida econômica e culturalmente no mundo, com produções audiovisuais em diferentes formatos, como novelas, filmes de ficção e documentários, séries, desenhos e animes”, adiantou Artur Chen, da CB Mídia. “É um privilégio estarmos num evento que por meio da Arte une Oriente e Ocidente. Portanto, o lançamento da plataforma, ao trazer o rico conteúdo da China Zone, é fundamental para o avanço da indústria do entretenimento”, afirmou Alencar.