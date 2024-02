Segunda fase de ‘Renascer’ começa hoje; veja o que esperar da trama

A segunda fase de Renascer começa nessa segunda-feira, 5, trazendo novos rostos para a história e tensão entre pai e filho. O novo ciclo se passa mais de três décadas depois que José Inocêncio fincou seu facão aos pés do Jequitibá Rei, com Marcos Palmeira assumindo o papel que foi de Humberto Carrão nos primeiros capítulos da trama.

Com o passar dos anos, José Inocêncio prosperou financeiramente, mas segue amargurado pela perda de Santinha (Duda Santos), morta durante o parto do caçula João Pedro (Juan Paiva). No dia a dia, ele se ocupa com o cultivo de cacau e nutre um desprezo profundo pelo filho que ele julga ser culpado pela morte de sua amada.

Enquanto a primeira fase da trama ficou marcada pelo amor tocante de Santinha e José Inocêncio, e pela morte trágica que endureceu o fazendeiro, a segunda terá um embate direto entre pai e filho, que disputam o amor da mesma mulher. Encantado com a jovem Mariana (Theresa Fonseca), recém-chegada na casa de Jacutinga (Juliana Paes), João Pedro oferece à garota um emprego na fazenda do pai, decisão que vai criar ainda mais tensão no relacionamento dos dois.

Alvo de disputa entre pai e filho, Mariana é neta de Belarmino, antigo desafeto de José Inocêncio, e esconde suas intenções de recuperar as terras do avô. A jovem seduz Pedro para chegar a Inocêncio, que também se encanta por ela e a pede em casamento. Um novo conflito ainda movimenta a trama: herdeiro de Firmino (Enrique Diaz), o coronel Egídio Coutinho (Vladimir Brichta) fará de tudo para destruir o império de Inocêncio.

A nova fase terá ainda uma série de novos atores no elenco. Além dos já citados, estão entre os recém chegados Renan Monteiro, Marcello Melo Jr e Rodrigo Simas, que vivem, respectivamente, José Augusto, José Bento e José Venâncio, os demais filhos de José Inocêncio. Jackson Antunes e Ana Cecilia Costa assumem o papel do casal Deocleciano e Morena, enquanto Samantha Jones dá vida a Zinha.

