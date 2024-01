A comparação cômica de Enrique Díaz em ‘Renascer’ com personagem da Marvel

Personagem de Enrique Díaz de Renascer, Firmino vem chamando a atenção do público com sua caracterização parecida com a de Loki (Tom Hiddleston), vilão da Marvel do universo de Vingadores e da série do Disney+ que leva seu nome. Na novela das 9 da Globo, Firmino é um coronel rival do protagonista, José Inocêncio (Humberto Carrão), e anda com seu cabelo oleoso longo que evidencia uma calvície em estágio inicial. O mesmo penteado é usado por Loki, irmão de Thor (Chris Hemsworth), o que não passou batido pelos telespectadores do remake escrito por Bruno Luperi — que adaptou a obra de Benedito Ruy Barbosa.

No primeiro episódio da trama, a atuação marcante de Enrique Díaz na pele do vilão foi cativante. Em cenas de embate com Cândida (Maria Fernanda Cândido), dona de uma fazenda de seu interesse, o personagem demonstrou frieza e maldade em diálogos afiados. Já em uma sequência cômica com Jacutinga (Juliana Paes), o coronel não conseguiu se deitar com a cafetina, quase provocando pena. Um ator de ponta.

Qual a história de Renascer

Na adaptação, José Inocêncio é interpretado por Humberto Carrão na primeira fase, e depois por Marcos Palmeira. O personagem enfrenta o coronel Firmino (Enrique Diaz) e Belarmino (Antonio Calloni).

No início dos anos 1990, Inocêncio chega a Ilhéus, no sul da Bahia, e é quase assassinado por jagunços do coronel Firmino, que o vê como um invasor de sua plantação de cacau. O protagonista é salvo pelo mascate Rachid (Gabriel Sater), ganhando a fama de “homem que tem o corpo fechado para morte”. Depois, ele é socorrido por Cândida (Maria Fernanda Cândido), dona de uma fazenda improdutiva que aceita cedê-la para o forasteiro, após ele prometer que vai prosperar. O mocinho enfrenta os inimigos Belarmino e Firmino, que querem as terras de Cândida a qualquer custo, mas Inocêncio consegue arrematar as terras de Belarmino com uma grande manobra. Em seguida, ele ainda consegue se casar com Maria Santa (Duda Santos), a Santinha, e formar uma família.

Na segunda fase da novela, José Inocêncio se torna um fazendeiro rico, porém amargurado desde a morte de Maria Santa, vivendo às turras com João Pedro, o único filho que nunca saiu de casa e o ajudou a cuidar da fazenda de cacau — como uma forma de punição. José Augusto virou médico, José Bento, advogado e José Venâncio se tornou publicitário — todos formados graças ao sustento garantido pelo pai.

