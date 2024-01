Morte, casamento e perdão: o que acontece no final de ‘Renascer’

No ar na Globo como um remake escrito por Bruno Luperi e que ocupa a faixa das 21h, Renascer teve seu último capítulo original exibido em 13 de novembro de 1993. O desfecho da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa precisou ser dividido em duas partes, tendo o final mostrado excepcionalmente em um sábado e com uma reprise no domingo seguinte. O protagonista, José Inocêncio, interpretado à época por Antônio Fagundes, morreu nos braços de João Pedro (Marcos Palmeira), o filho caçula que ele rejeitara a vida inteira porque seu amor, Maria Santa (Patrícia França), morrera no parto de Pedro. Em seu leito de morte, o fazendeiro pede perdão ao herdeiro e diz que o ama, lamentando nunca tê-lo feito uma declaração de afeto. Pedro o perdoa, e Inocêncio morre, sendo recebido por Santinha em um plano espiritual, onde eles seguem juntos por toda a eternidade.

Alvo de disputa e motivo que agrava a discórdia entre José Inocêncio e João Pedro durante a novela, Mariana (Adriana Esteves) deixa a fazenda da família após a morte do veterano. O mocinho, então, se casa com Sandra (Luciana Braga), e o casal tem uma filha. Inácia (Chica Xavier) segue trabalhando na fazenda com João Pedro e chega a ver o espírito de José Inocêncio.

Assim como no remake, Renascer foi dividida em duas fases, contando primeiro a saga do jovem José Inocêncio (Leonardo Vieira), que faz um pacto com Deus e o Diabo ao fincar seu falcão aos pés de um Jequitibá, e se torna uma lenda ao sobreviver à tentativa de assassinato de jagunços de fazendeiros locais. O personagem também consegue construir um poderoso império de cacau em Ilhéus, na Bahia. Após se casar com Maria Santa, ele tem quatro filhos: José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e João Pedro (Marcos Palmeira). Nos negócios, ele enfrenta Belarmino (José Wilker), avô de Mariana, morto de maneira misteriosa, e Teodoro (Herson Capri), seu vizinho, com quem disputa terras.

Qual a história de Renascer

Na adaptação, José Inocêncio é interpretado por Humberto Carrão na primeira fase, e depois por Marcos Palmeira. O personagem enfrenta o coronel Firmino (Enrique Diaz) e Belarmino (Antonio Calloni).

No início dos anos 1990, Inocêncio chega a Ilhéus, no sul da Bahia, e é quase assassinado por jagunços do coronel Firmino, que o vê como um invasor de sua plantação de cacau. O protagonista é salvo pelo mascate Rachid (Gabriel Sater), ganhando a fama de “homem que tem o corpo fechado para morte”. Depois, ele é socorrido por Cândida (Maria Fernanda Cândido), dona de uma fazenda improdutiva que aceita cedê-la para o forasteiro, após ele prometer que vai prosperar. O mocinho enfrenta os inimigos Belarmino e Firmino, que querem as terras de Cândida a qualquer custo, mas Inocêncio consegue arrematar as terras de Belarmino com uma grande manobra. Em seguida, ele ainda consegue se casar com Maria Santa (Duda Santos), a Santinha, e formar uma família.

Na segunda fase da novela, José Inocêncio se torna um fazendeiro rico, porém amargurado desde a morte de Maria Santa, vivendo às turras com João Pedro, o único filho que nunca saiu de casa e o ajudou a cuidar da fazenda de cacau — como uma forma de punição. José Augusto virou médico, José Bento, advogado e José Venâncio se tornou publicitário — todos formados graças ao sustento garantido pelo pai.

