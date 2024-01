A atriz que roubou a cena na primeira semana de ‘Renascer’

Em sua primeira semana no ar, o remake de Renascer já conquistou o público da novela das 9 da Globo com a adaptação do clássico escrito por Benedito Ruy Barbosa feita pelas mãos de Bruno Luperi. A trama fechou a semana com 26 pontos de média na Grande São Paulo, sendo 3 pontos a mais do que os primeiros seis capítulos de sua antecessora, Terra e Paixão. Além da trama principal de José Inocêncio (Humberto Carrão), outro arco cativou a audiência — muito graças à atuação brilhante da atriz Belize Pombal, intérprete de Quitéria, em sequências tensas com Fábio Lago, ótimo como Venâncio.

Dona de casa submissa ao marido, Quitéria perdeu a primeira filha, Marianinha, após a jovem ter engravidado e expulsa de casa em seguida pelo pai. Maria Santa (Duda Santos) também foi desertada após achar que engravidara de um beijo com Inocêncio, sendo rechaçada por Venâncio e largada em um bordel. No desenrolar das duas tragédias, a mãe das duas jovens teve que se desdobrar entre o medo do parceiro, o amor pelas crias e até o ódio do chucro, proporcionando à Belize a oportunidade de mostrar uma potência artística gigantesca.

Em uma cena tocante, dirigida por Walter Carvalho e exibida no último sábado, 27, Quitéria confrontou Venâncio, despejando suas suspeitas de que fora o próprio marido a abusar sexualmente de Marianinha e de tê-la engravidado. A dor e a raiva nos olhares e nas falas da personagem transmitiram toda a visceralidade da trama.

Devastada, Quitéria confrontou Venâncio e afirmou que sabe que ele é o verdadeiro responsável por ter abusado e engravidado Marianinha no passado. #Renascer pic.twitter.com/m1m00GAvME — gshow (@gshow) January 28, 2024

“É uma mulher que tem muita força, ela se coloca em defesa da filha, mas ao mesmo tempo, de uma forma impressionante e genial, revela esse silenciamento da mulher em uma sociedade que ainda sufoca muito a potência das mulheres”, analisou Belize Pombal em entrevista recente. Uma atriz que ainda tem muito a mostrar e será vista em Justiça 2, série da Globo de Manuela Dias que estreia em abril no Globoplay

