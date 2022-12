Produções asiáticas marcam presença em painel da Netflix na CCXP22

O painel da Netflix na CCXP22 aconteceu neste sábado, 3, e as séries asiáticas marcaram presença no palco do evento pop. O destaque, é claro, ficou para o fenômeno Round 6, que teve o ator Park Hae-soo como representante. O ator também faz parte do elenco de La Casa de Papel: Coreia, que terá a parte dois lançada em 9 de dezembro na plataforma. Questionado sobre o motivo das produções sul-coreanas fazerem tanto sucesso no Brasil, respondeu: “É tudo sobre fervor. Os produtores coreanos gostam produzir programas que falem sobre relações humanas, e isso serve para o Brasil também”.

Além das duas produções sul-coreanas, o painel também divulgou um clipe exclusivo da animação japonesa The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo, que chega ao streaming no dia 20 de dezembro. Outra produção nipônica que também ganhou vídeo foi a série Alice In Borderland, cuja segunda temporada estreia em 22 de dezembro.