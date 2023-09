Preta Gil desabafa sobre ex-marido e sua amante: “Cruéis, frios e sujos”

Em recuperação de uma cirurgia para a retirada do câncer de intestino diagnosticado em janeiro de 2023, a cantora Preta Gil continua a compartilhar os passos do processo através de suas redes pessoais. Na manhã desta segunda-feira, 4, ela utilizou os stories de seu Instagram para dar atualizações tanto sobre os mais recentes procedimentos médicos, quanto sobre seu estado mental em meio à doença. Abordou, ainda, o espetáculo midiático ao redor de sua vida pessoal, movimentada por uma recente traição e divórcio.

No primeiro story, sobre fundo preto sem imagens, Preta afirmou: “Estou há 22 dias internada em um hospital, lutando por minha cura. Estou grata e muito dedicada à minha reabilitação. Graças a Deus o tumor foi retirado com sucesso. É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lados, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus Orixás e Santinhas.”

Continuando, a cantora demonstrou positividade sobre o futuro, afirmando que tudo está “caminhando bem” rumo à sua alta: “Vou voltar para cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar a bolsa de ileostomia” — abertura cirúrgica no intestino delgado. Quanto às suas emoções, no entanto, ela relata passar por insônia causada por pensamentos sobre como seu ex-marido, Rodrigo Godoy, e sua amante “foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos.”

Ainda incrédula com o que passou, Preta questiona: “Como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher dessas?” E emendou: “Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Faço de tudo, juro que tento e tento, mas dói.” Afirmou não ter superado “tanta baixaria”, e prometeu ao público: “Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda a sujeira.”

Continua após a publicidade