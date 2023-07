A nova indireta de Preta Gil para o ex-marido: “Não tive o básico”

Em meio a um processo de divórcio, Preta Gil publicou uma nova indireta ao ex-marido, Rodrigo Godoy. Em seu Instagram, a cantora compartilhou um post que falava: “Fidelidade é o básico, honestidade é o básico, respeito é o básico, responsabilidade afetiva é o básico”. “Não tive nem o básico que dirá o resto”, escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda do post.

Preta Gil se casou com o personal trainer Rodrigo Godoy em 12 de maio de 2015, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. O relacionamento chegou ao fim neste ano, após a cantora descobrir que o marido a traía com uma antiga stylist dela.

Pouco antes, Preta havia agradecido pelo apoio dos fãs e as mensagens de carinho que tem recebido em meio ao tratamento contra um câncer de intestino que vem tratando desde janeiro. “Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor, tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins, as crises de ansiedade não acabaram mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui alguns momentos de felicidade, a natureza a beleza desse lugar, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada pela preocupação e por tanto carinho! Um dia de cada vez”, celebrou.

Continua após a publicidade

Siga