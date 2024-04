Os próximos passos do tratamento de Faustão após receber alta

O apresentador Fausto Silva passou os últimos dois meses sob cuidados do hospital Albert Einstein, na capital paulista, após um transplante de rim realizado em 26 de fevereiro. A cirurgia resultou em rejeição do novo órgão pelo corpo do paciente — menos de seis meses depois de um transplante de coração bem-sucedido ocorrido em agosto de 2023. Nesta sexta-feira, 12, Faustão enfim recebeu alta, mas deve continuar sob supervisão médica.

Segundo a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, o tratamento “mais potente” conduzido desde a rejeição foi suficiente para interromper a rejeição, e o rim transplantado já adere ao novo organismo. Em postagem publicada em 7 de abril, ela afirma que a expectativa familiar é “que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia”. Em seu comunicado, Luciana ainda promove a doação de órgãos, agradecendo “àqueles que, no momento mais difícil, têm a generosidade de dizer ‘sim’ e permitir que outros permaneçam vivos”.

Ao longo dos 54 dias de internação, Faustão passava por hemodiálise rotineira, procedimento que supre as funções renais no organismo quando o órgão não funciona a contento. Para assegurar a recuperação total de uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, uma equipe médica liderada pelo nefrologista Marcelino Durão, o cardiologista Fernando Bacal e o diretor de serviços hospitalares da instituição Miguel Cendoroglo Neto realizará o acompanhamento domiciliar. Em casa, o apresentador deverá passar por sessões de fisioterapia para acelerar sua reabilitação, por exemplo.

Homenagem de Huck

No domingo 7, Faustão foi assunto no programa Domingão, antes apresentado pelo próprio. Em homenagem ao colega, Luciano Huck separou alguns minutos para comentar a importância da doação de órgãos: “Já declarei algumas vezes na televisão que sou doador, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1.900 doadores que possibilitaram 4.300 transplantes, 16% a mais que no ano anterior. Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia”, declarou.

