Esposa fala sobre estado de saúde de Faustão: ‘Ele tem lutado bravamente’

Internado há 47 dias, no Hospital Israelita Albert Einstein, o apresentador Fausto Silva, 73 anos, apresentou melhora recentemente, informou sua esposa, Luciana Cardoso. Em um comunicado publicado por ela nas redes sociais, Faustão, que passou por um transplante de rim, teve que ser submetido a um tratamento mais agressivo já que o corpo estava rejeitando no novo órgão. Segundo Luciana, a rejeição enfim foi vencida há dois dias.

“Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação”, escreveu Luciana. “Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida. A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia.”

O que aconteceu com Faustão: entenda

Fausto Silva passou por uma embolização após enfrentar “atraso” no processo de recuperação do transplante de rim. Segundo boletim hospitalar, o transplante foi bem-sucedido, mas o paciente aguarda o início do funcionamento do órgão, razão pela qual ele passou pelo procedimento. Ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ainda não tem previsão de alta.

Fausto foi submetido ao transplante de rim seis meses depois de transplantar o coração. Após o procedimento, o rim costuma levar de sete a dez dias para começar a funcionar no novo corpo, mas algumas situações podem retardar o processo. No caso dele, o atraso está ligado a questões linfáticas. Filho do apresentador, João Silva disse que o pai está bem clinicamente, e que segue esperançoso na recuperação. “Depende de cada caso, mas com ele é grande a chance de ter sucesso na cirurgia. Agora o que foi feito foi um ajuste, até para saber se foi algo que atrasou a função do rim. Teve uma biopsia, mas basicamente foi uma cirurgia tranquila para ajeitar a ‘casa”, tranquilizou João em entrevista à coluna VEJA Gente. O filho de Faustão explicou ainda que o apresentador não está na UTI, e aguarda a recuperação no quarto, onde tem contato normal com familiares. “Ficamos horas conversando, ele fica ligado no celular. Mas é vida no hospital, tem que ter paciência para saber os próximos passos. A gente está na torcida para que o rim funcione”, finalizou ele.