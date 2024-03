Filho de Faustão sobre nova cirurgia: ‘na torcida para que o rim funcione’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Silva conversou com a coluna na noite desta quinta-feira, 14, após o pai, Fausto Silva precisar ser submetido a uma embolização ao enfrentar atraso na recuperação do transplante. Segundo comunicado divulgado pelo Hospital Albert Einstein, “o processo de embolização foi realizado para resolver questões linfáticas que estavam retardando sua recuperação”. A seguir, o que diz o filho do apresentador:

“Na verdade, ele está bem clinicamente, estável, no quarto, mas ainda no hospital. E segue Esperançoso para que tudo dê certo. Tem que dar tempo para o rim voltar a funcionar cem por cento. Tem que ter calma e paciência. É muito difícil para uma pessoa (num intervalo de) sete meses com dois transplantes. Mesmo quando voltou para casa, ele já estava esperançoso. O que vale a cabeça, ele está esperançoso. Depende de cada caso, mas com ele é grande a chance de ter sucesso na cirurgia. Agora o que foi feito foi um ajuste, até para saber se foi algo que atrasou a função do rim. Teve uma biopsia, mas basicamente foi uma cirurgia tranquila para ajeitar a ‘casa’. Tenho contato normal com ele, nao está na UTI, ficamos horas conversando, ele fica ligado no celular. Mas é vida no hospital, tem que ter paciência para saber os próximos passos. A gente está na torcida para que o rim funcione”.