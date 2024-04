O ‘efeito Faustão’ apontado por Luciano Huck na doação de órgãos

Neste domingo, 7, Luciano Huck quebrou o protocolo ao citar Faustão, ex-apresentador da Globo, durante o Domingão com Huck, desatacando a importância do colega na conscientização pela doação de órgãos. “Eu já declarei algumas vezes na televisão que sou doador, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1 900 doadores que possibilitaram 4 300 transplantes, 16% a mais que no ano anterior. Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia”, declarou ele.

O assunto surgiu durante o quadro The Wall, que recebeu no último programa as participantes Adriana e Liege, que atuam no Semexe TX, projeto social voltado para a promoção de atividade física para pacientes transplantados. “O que mais assusta é que cerca de 43% das famílias brasileiras ainda se recusam. Isso não faz o menor sentido. A pessoa amada não está mais ali, mas pode fazer bem para outras que estão precisando. Não tem por que não fazer. Ninguém sofre, é uma maneira de perpetuar aquela pessoa de alguma forma”, complementou Huck, incentivando a doação.

O que aconteceu com Faustão: entenda

Em agosto do ano passado, Fausto Silva passou por um transplante cardíaco depois de fica em estado crítico. Seis meses depois, em fevereiro, o apresentador também precisou transplantar um rim. Como órgão demorou mais do que o esperado para começar a funcionar no organismo, ele foi submetido a um procedimento de embolização pare resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação, e um “tratamento potente” foi adotado para vencer a rejeição ao novo órgão.

Internado há cinquenta dias no Hospital Israelita Albert Einstein, Faustão apresentou melhora recentemente, informou sua esposa, Luciana Cardoso. “Muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação”, escreveu Luciana em uma publicação nas redes sociais. “Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida. A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia.”