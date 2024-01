Os comentários raivosos de homens sobre nova temporada de ‘True Detective’

A quarta — e primorosa — temporada da série True Detective, intitulada Terra Noturna, tem recebido baixas avaliações de homens no Rotten Tomatoes — site americano que agrega reviews de críticos e do público de produções de entretenimento televisivo e cinematográfico. Segundo a diretora da temporada, Issa López, isso estaria acontecendo por causa de um boicote de homens que são fãs da primeira temporada, protagonizada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson, e em retaliação às protagonistas atuais, Jodie Foster e Kali Reis. Como a série é antológica, cada temporada tem sua história independente e elenco distinto.

Em uma publicação feita no X (antigo Twitter), a showrunner pediu para que quem tivesse gostado do primeiro episódio, exibido em 14 de janeiro, avaliasse bem a temporada no Rotten Tomatoes. Até esta quinta-feira, 18, a atual trama conta com 93% no Tomato Metter, considerada um “tomate fresco” — muito bom — pela crítica especializada, mas só 68% nas avaliações do público, com 3,6 estrelas de 5.

“Se você gostou do episódio de True Detective: Terra Noturna da noite passada e tem uma conta no Rotten Tomatoes, talvez vá até lá e deixe uma avaliação do público? Os ‘manos’ e fanboys hardcore da 1ª temporada assumiram a missão de reduzir nossa classificação, o que é meio triste”, escreveu Issa López, que apagou em seguida, justificando que não queria generalizar. “Ok, eu removi uma postagem. Eu desprezo campanhas de críticas, mas A: nossa pontuação de audiência no Rotten Tomatoes é muito melhor agora, e B: usei uma generalização sobre quem estava bombardeando. E generalizações são sempre um erro. E muitos manos lindos e fãs hardcore da primeira temporada adoraram nosso episódio 1!”, explicou.

No site em questão, dentre mais de 1.000 comentários, alguns dos feitos por perfis de nomes masculinos realmente são raivosos para uma temporada que só teve um episódio exibido até o momento — os próximos cinco capítulos vão ao ar semanalmente aos domingos, encerrando o ano da série em 18 de fevereiro. “Atuação lenta e ruim, a história parece falsa e forçada. Vamos lá, pessoal, a primeira temporada foi uma das melhores da televisão de todos os tempos”, opinou Craig H, que deu duas estrelas para Terra Noturna. “Esse primeiro episódio foi brutal e uma decepção em relação às temporadas anteriores. A 1ª temporada ainda é de longe a melhor”, pontuou Chade S.

Um perfil sem identificação criticou a reclamação de Issa e chamou a temporada de “lixo”, achou que quase todas as personagens são lésbicas e avisou que “não assistirá os próximos episódios”. “Muito ruim! O show é uma m* agora”, rosnou Steve J. “Um monte de lixo pretensioso que está tentando ao máximo fazer jus à magnífica primeira temporada”, lamentou Bob B.

Em contrapartida, há mulheres que também não gostaram e outros homens que aprovaram a nova temporada.

A história de True Detective

Em True Detective: Terra Noturna, a mexicana Issa López — primeira mulher a roteirizar, produzir e dirigir uma temporada da série — traz duas personagens interessantes e opostas: Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis). As duas personagens têm mágoas recíprocas que precisam ser superadas para solucionar o misterioso sumiço de um grupo de cientistas no meio do Alaska que mais tarde são encontrados nus em um bloco de gelo. O caso ainda pode ter relação com o assassinato de uma ativista indígena da região.

