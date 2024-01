Jodie Foster fala a VEJA sobre desafio de nova temporada de True Detective

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das séries mais instigantes da atualidade, True Detective estreou sua primeira temporada em 2014 com os astros Matthew McConaughey e Woody Harrelson nas peles dos detetives Rust Cohle e Marty Hart na caça de um serial killer de mulheres. Com temporadas antológicas — cada uma conta uma nova história com novos detetives –, os atores alçados ao protagonismo foram Rachel McAdams e Colin Farrel na segunda leva de episódios, seguidos por Mahershala Ali e Stephen Dorff. Agora, pela primeira vez, duas mulheres assumem a investigação da vez na trama criada por Nic Pizzolatto.

Na nova fase, a xerife Liz Danvers (Jodie Foster) e a patrulheira Evangeline Navarro (Kali Reis) tentam encontrar a conexão entre o sumiço de oito cientistas — mais tarde encontrados em um bloco de gelo no meio do Alasca — com o assassinato de uma ativista indígena ocorrido anos antes.

No Em Cartaz desta semana, VEJA entrevistou as atrizes Jodie Foster, Kali Reis e a diretora, produtora e roteirista da temporada, Issa López.

