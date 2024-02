O verdadeiro motivo da saída da atriz de Fleabag da série Sr. e Sra. Smith

Donald Glover, astro da série Sr. e Sra. Smith, recém-lançada no Prime Video, revelou finalmente os motivos verdadeiros para a saída de Phoebe Waller-Bridge, famosa pela produção Fleabag, do projeto. A princípio, a ideia inicial era que Glover assumisse o papel de John Smith, enquanto Phoebe seria Jane Smith, e ambos assinariam o roteiro da releitura do filme estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt em 2005. Entretanto, poucos meses após o início dos trabalhos, ela abandonou a trama apoiada nas complexidades de um casamento entre dois agentes secretos. Glover e Phoebe já haviam trabalhado juntos em Han Solo: Uma História Star Wars, mas a nova empreitada não vingou por divergências criativas, e Maya Erskine ganhou o papel de coprotagonista.

Ao The Hollywood Reporter, Donald Glover explicou que a saída da colega foi como um divórcio. “Acho que porque éramos amigos e eu realmente gostava de Phoebe e já tínhamos trabalhado juntos, foi um divórcio de uma forma estranha. Você fica tipo, ‘Oh, droga, isso deveria ter funcionado.’ E isso sou apenas eu, sendo honesto, mas acho que um bom relacionamento é aquele em que você não vacila diante do extremamente desconfortável. E não sei se algum dia chegaríamos a um lugar onde poderíamos ser completamente brutais um para o outro”, definiu o criador da versão fresca de Sr. e Sra. Smith.

Conhecido pelo excelente trabalho na série Atlanta, Glover ainda ressaltou que pode ter sido um conflito cultural pelo fato de Phoebe ter escrito Fleabag inteiramente sozinha e sido criada no Reino Unido, onde, segundo ele, não existem salas de roteiristas, enquanto ele e seus colegas de Atlanta criaram uma forma de trabalhar que consistia em trocar ideias, boas ou ruins, e até dizer quando a ideia era horrível, e então rir disso. “Ali você não tinha medo de dizer algo, e também tínhamos o direito de criticar abertamente. Acho que [Waller-Bridge e eu] nunca nos sentimos confortáveis ​​o suficiente um com o outro dessa forma”, lamentou ele, que acredita que o fato de ele e Phoebe serem duas mentes criativas muito fortes o verdadeiro motivo do colapso da parceria.

“Esse programa era uma ideia tão grande, que não acho que poderia ter dois capitães. Quero dizer, ela reescreveu o piloto, e eu vi o roteiro dela e pensei: ‘Definitivamente não é meu estilo’, mas se ela tivesse feito algo só com ela, todos nós ficaríamos tipo: ‘Este é um ótimo show’. Foi um verdadeiro divórcio, onde a parte mais difícil é saber quando dizer que acabou. Tipo, quando você desiste. Porque você quer ser legal, mas nós dois trabalhamos muito nisso. Nós dois estávamos trabalhando muito. Então, quem fica com o gato?”, brincou. Após a saída de Phoebe Waller-Bridge, a roteirista Francesca Sloane entrou no projeto e é uma das criadoras da reformulação. O papel de Jane também foi adaptado à Maya Erskine, da série Pen15.

