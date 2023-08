‘O Urso’: evento em São Paulo oferece aula e receita inspirada na série

A segunda temporada da apetitosa série O Urso chegou ao Star+ nesta quarta-feira, 23, repleta de expectativas. Além de devorar os novos episódios disponíveis na plataforma, quem estiver por São Paulo também pode saborear um lanche inspirando no sanduíche que foi carro-chefe da primeira fase da produção. Na último domingo, 20, provei a iguaria no stand dedicado à serie no festival gastronômico Taste Brasil, no Parque Vila Lobos, que fica na zona oeste paulistana.

Repleto de chefs badalados e restaurantes populares, o festival, que acontece também no próximo final de semana, abraça os fãs da série sem medo. Logo na entrada, um painel imponente com o cartaz da produção anuncia que as “aulas gastronômicas” acontecerão na cozinha improvisada montada na estrutura. No domingo, a inscrição para assistir um dos chefs convidados preparar sua versão do lanche abriram cerca de 1 hora antes de cada sessão, e esgotaram rapidamente, deixando fila na porta.

Quem conduziu a aula no domingo foi a chef Samanta Luz, que fez uma versão vegana do sanduíche. Quem conseguiu vaga para a aula recebeu antes da apresentação uma receita detalhada do que seria realizado no fogão. O lanche de Samanta é feito à base de palmito temperado, imitando a textura desfiada da carne. Para dar mais sabor, adiciona-se ao pão e ao palmito desfiado um molho pesto apetitoso, rúcula e um curioso catupiry de tofu, feito à partir do queijo de soja, limão e temperos.

Enquanto tudo era preparado, o público respondia aos comando da chef Samanta com gritos animados de “sim, chef”, reproduzindo o clima da série. Ao fundo, a cozinha da produção foi reproduzida em detalhes, rendendo um ótimo espaço para fotos. Ao final da receita rápida, os “alunos” receberam sanduíches prontos feitos com a receita apresentada na aula. Embora não seja o legítimo sanduíche de carne italiana da produção, a versão vegana do prato é saborosa, e pode ser reproduzida facilmente em casa — de preferência com o avental temático que é dado de brinde ao final da experiência.

O evento acontece novamente essa semana, de sexta à domingo. Na sexta-feira, dia 25, quem comando a cozinha de O Urso é a vencedora da 8ª temporada do Masterchef, Isa Scherer. No sábado, 26, as panelas ficam à cargo do premiado chef Jefferson Rueda e, no domingo, do também ex-Masterchef Vitor Bourguignon.

