O truque do SBT para evitar climão de Patrícia Poeta com rival no Teleton

A apresentadora Patrícia Poeta foi liberada pela Globo para participar do Teleton, evento beneficente do SBT que arrecada doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), que começa nesta sexta-feira, 10, e termina neste sábado, 11. No mesmo evento, também está confirmada a participação da também apresentadora Sonia Abrão, titular do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que também permitira a ida da funcionária ao programa especial da emissora de Silvio Santos. Por causa de comentários tecidos por Sonia a seu respeito no programa de fofocas, Patrícia processou a comunicadora em maio, alegando difamação e perseguição. Evitando um possível encontro entre as duas convidadas, o SBT escalou a titular do Encontro com Patrícia Poeta para a abertura do Teleton nesta sexta, enquanto a jornalista participará apenas no sábado.

Curiosamente, Patrícia não iria ao SBT, mas foi chamada para substituir Fátima Bernardes no evento após a mesma sofrer uma fratura no pé que a impede de trabalhar. Marcos Mion, apresentador do Caldeirão, é outro convidado da Globo que participará da ação beneficente. Nomes de outras emissoras como Band, Cultura e Record também vão marcar presença em prol das pessoas atendidas pela AACD. A edição Teleton – Construindo Futuros pretende arrecadar R$ 35 milhões em doações e conta com a participação das filhas de Silvio Santos, que não comparecerá ao evento.

A rusga de Patrícia com Sonia começou após a funcionária da RedeTV! criticá-la por seu tratamento ao então colega de apresentação Manoel Soares, com quem a ex-Jornal Nacional protagonizou climões ao vivo durante o Encontro. As falas de Sonia foram proferidas em seu próprio perfil nas redes sociais.

