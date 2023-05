O mais novo climão entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no ‘Encontro’

Com a Globo desinteressada em resolver os constantes “climões” entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro, a dupla de apresentadores protagonizou mais uma cena constrangedora na manhã desta sexta-feira, 12. Durante quadro sobre um homem que não via a própria mãe há 5 anos, a titular conversava com o convidado em um canto do palco, de costas para o colega. Sem saber que o desconhecido da plateia já estava com microfone acoplado em seu rosto, Soares tentou entregar o dispositivo para ele. Patrícia interviu, pegou o objeto, avisando Manoel de que ele já estava com um, mas, em vez de devolver para o coapresentador, a jornalista preferiu atravessar o palco para dar a um assistente da produção. A comunicadora, então, agradeceu a ajuda, mas o desconforto foi nítido.

De novo, mais uma vez, novamente, a Patricia Poeta sendo desrespeitosa com o Manoel. Nem olhou na cara dele o que custava apenas a sujeita segurar o microfone? Ela sabe o que estava fazendo e fez exatamente por puro deboche 🤮 pic.twitter.com/wP1JdF8s2t — Drica ❤☕ (@adrianarbraga) May 12, 2023

Essa não é a primeira vez que falta sincronia entre os apresentadores do Encontro, e ambos têm sido duramente criticados pelos telespectadores sobre o clima desconfortável. Patrícia Poeta já foi apontada algumas vezes por ignorar e até cortar o colega ao vivo.