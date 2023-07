A inimiga número 1 de Patrícia Poeta fora da Globo

Patrícia Poeta e Sonia Abrão travam uma briga na Justiça que parece longe do fim. A apresentadora da Globo processa a titular do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, por calúnia e difamação devido a um comentário de Sonia em seu Instagram a respeito da falta de sinergia ao vivo entre Patrícia e Manoel Soares — seu então colega de apresentação no Encontro com Patrícia Poeta e que foi demitido da emissora no final de junho.

A publicação que motivou o processo foi feita em 3 de abril e mostrava um vídeo do momento do Encontro em que Patrícia cortava uma fala de Soares, passando na frente das câmeras do programa da Globo. Sonia chama Patrícia de grossa e mal educada e defende Manoel Soares. Uma audiência de reconciliação está marcada para 2 de agosto. Soares, inclusive, participou do programa de Abrão na última segunda-feira, 17, para repercutir sobre sua saída da emissora líder de audiência.

No A Tarde É Sua dos últimos dias, Sonia também negou ter pedido o adiamento da audiência do processo, conforme noticiado por UOL, entretanto, a solicitação havia sido feita de fato por seus advogados. Nesta quinta-feira, 20, a apresentadora comentou sobre um vídeo de Patrícia nos bastidores do Encontro e publicado no Instagram da ex-âncora do Jornal Nacional. Nele, ela aparece brincando com Tati Machado, enquanto ensaia uma dança. “Eu acho que é um novo gênero que está sendo lançado na TV brasileira, o de ficção da vida real. É bem isso, realmente. Não me convence, gente. É quase uma novela”, declarou Sonia.