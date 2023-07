O trunfo usado por Manoel Soares para rebater boatos sobre saída da Globo

Manoel Soares se manifestou sobre os rumores de que teria sido alvo de denúncias de assédio no Compliance da Globo. O ex-apresentador do Encontro com Patrícia Poeta mostrou seu trunfo contra as supostas acusações ventiladas em veículos da imprensa e perfis de redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista mostrou uma parte de sua carta de demissão da emissora — da qual fora dispensado em 30 de junho.

“Se eu tivesse cometido o que estão falando, eu teria sido demitido por justa causa. Não foi isso que aconteceu, e eu vou colocar aqui a minha carta de desligamento da Globo. Está escrito ‘sem justa causa’. Se eu fosse culpado como esses jornais e veículos estão especulando, seria por justa causa.”, explicou.

Anunciado como co-apresentador desde o início da reformulação do Encontro — após a saída de Fátima Bernardes –, Soares apresentava o programa de Patrícia Poeta, com quem não conseguia ter sinergia ao vivo. Ambos protagonizaram diversos climões por meses. A titular está de férias do matinal e é substituída por Tati Machado e Valéria Almeida.

Continua após a publicidade

Siga