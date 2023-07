O ibope revelador do ‘Encontro’ sem Patrícia Poeta e Manoel Soares

Em sua primeira edição sem Patrícia Poeta — que entrou de férias — e Manoel Soares — demitido da Globo na última sexta-feira, 30–, o Encontro com Patrícia Poeta conquistou um ibope dentro da média com a apresentação de Tati Machado e Valéria Almeida na segunda-feira, 4. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o programa marcou 7,6 pontos no ibope da Grande São Paulo. O número é um pouco maior do que a média das últimas quatro segundas-feiras, que totalizam 7,3 pontos. Os números atestam que a ausência de Patrícia e Manoel não afetou em nada a audiência do matinal. O programa teve como convidados o cantor Marcos Almeida e a atriz Priscila Fantin, que havia ganhado a Dança dos Famosos 2023, do Domingão com Huck, no domingo, 2.

Apesar de ter sido apenas a estreia de Tati Machado e Valéria Almeida, que apenas comentavam no programa até então, a sinergia entre as duas demonstrou leveza, com carisma de ambas — e sem interrupções abruptas.

