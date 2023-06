O desabafo de Manoel Soares após demissão da Globo

Manoel Soares se pronunciou sobre sua demissão da Globo nesta sexta-feira, 30, nas redes sociais. “Amigos, gostaria de dividir com vocês que hoje encerramos um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai… Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que ficam, meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem-vindos à minha vida”, escreveu ele em publicação no Instagram. “Tá tudo bem, não estou triste, não estou magoado, em hipótese alguma, pelo contrário, tenho muitos amigos na Globo, amigos que vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, é só o início de um novo ciclo”, desabafou o jornalista no vídeo.

A Globo informou a saída de Manoel Soares do Encontro com Patrícia Poeta e também do Papo de Segunda, programa do GNT. A emissora também anunciou as mudanças nas duas atrações, ressaltando que Patrícia Poeta seguirá no comando da atração após um período de férias, que começa na próxima segunda, 3 de julho, sendo substituída por Tati Machado e Valeria Almeida. Já o Papo de Segunda continuará com João Vicente de Castro.

