O retorno de ‘The Great’ e ‘Good Omens’: o que ver no streaming em julho

No mês de julho, serão lançadas novas temporadas de séries favoritas do público — como a premiada The Great e a divertida Good Omens, que enfrentou um hiato de alguns anos. Novos títulos instigantes, como Full Circle e a nacional Novela, também recheiam a agenda das plataformas de streaming. Confira as principais séries que valem seu tempo:

Full Circle

Quando: 13 de julho

Onde: HBO Max

Com elenco estelar que inclui Claire Danes, Dennis Quaid e Zazie Beetz, a minissérie de seis episódios acompanha uma investigação sobre um sequestro fracassado, que acaba por revelar segredos antigos, conectando diversos personagens residentes dee Nova York. A direção é do cineasta Steven Soderbergh, de Onze Homens e Um Segredo e Contágio.

The Great (3ª temporada)

Quando: 14 de julho

Onde: Lionsgate+

Ambientada na Rússia do século XVIII, a trama acompanha Catarina II (Elle Fanning), esposa de Pedro I (Nicholas Hoult) que deu um golpe e tornou-se imperatriz — ficando marcada na história como Catarina, a Grande. A nova leva de episódios vai mostrar o casal tentando fazer o relacionamento funcionar, após uma série de desavenças cabeludas, enquanto a soberana faz seu nome para além de suas fronteiras e aprende a reinar fazendo concessões ao povo — tudo isso banhado pelo usual tom satírico que torna a série irresistível.

Fundação (2ª temporada)

Quando: 14 de julho

Onde: Apple TV+

Baseada na saga de ficção científica de Isaac Asimov, a produção explora com maestria um universo futurístico cheio de detalhes e alusões históricas. Na segunda temporada, que se passa mais de um século depois do final da primeira, os imperadores Cleons desenvolvem-se, enquanto uma rainha vingativa planeja destruir o Império — aumentando a tensão em toda a galáxia.

Good Omens (2ª temporada)

Quando: 28 de julho

Onde: Amazon Prime Video

Em hiato desde 2019, a divertidíssima série adaptada do romance de Neil Gaiman retorna para uma nova temporada. Na primeira, o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant) precisam impedir o apocalipse com a chegada do Anticristo. Agora, a peculiar dupla vive aventuras inéditas que não estão no livro: tentando retomar a vida cotidiana após o supsoto fim do mundo, que não aconteceu, eles são surpreendidos por um novo mistério.

Novela

Quando: 28 de julho

Onde: Amazon Prime Video

Estrelada por Monica Iozzi e Miguel Falabella, a nova aposta nacional da Amazon acompanha uma roteirista que sonha em ser autora de uma novela do horário nobre, mas acaba sendo sabotada por seu mentor, que rouba sua história descaradamente. Tudo vira uma confusão generalizada quando a protagonista acaba magicamente mergulhada na produção fictícia, embaralhando o enredo. O drama cômico é uma coprodução do Porta dos Fundos.

