De ‘Sintonia’ a ‘The Witcher 3’: as séries que chegam na Netflix em julho

Em julho, a Netflix lançará várias novas temporadas de produções brasileiras e gringas. Protagonizada por Maisa Silva e Camila Queiroz, De Volta aos 15 retornará para seu segundo ano. Outra nacional, Sintonia estreará sua quarta temporada com a trama que segue Nando (Christian Malheiros), Doni (Jottapê) e Ritinha (Bruna Mascarenhas). Entre as novidades internacionais está The Witcher. Confira as principais novidades:

De Volta aos 15 – segunda temporada – 5 de julho

Depois das viagens no tempo de Anita (Maisa Silva/Camila Queiroz) na primeira temporada, Joel (Antonio Carrara/Gabriel Stauffer) invadiu a conta da moça no fotolog e também conseguiu voltar ao passado, bagunçando ainda mais o tempo presente. Agora, os dois vão precisar bolar um plano para acertar suas vidas nas duas fases.

Consumidas pelo Fogo – inédita – 13 de julho

O drama japonês segue uma jovem que se infiltra na casa de uma mulher poderosa para descobrir a verdade sobre o incêndio que destruiu sua família há 13 anos.

Sintonia – quarta temporada – 25 de julho

Depois dos desdobramentos caóticos da terceira temporada, Sintonia começa com um tiroteio envolvendo Nando, Rita e Doni. O acontecimento definirá os novos caminhos a serem seguidos, quando a amizade do trio será testada definitivamente.

Doces Magnólias – terceira temporada – 20 de julho

Com tom açucarado, a série segue a jornada de Maddie (JoAnna Garcia), uma mulher reconstruindo sua vida pessoal e profissional após um divórcio. Com ajuda de duas amigas, Dana (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley), elas abrem um spa, e as três precisam lidar com as próprias inseguranças e dramas. Na terceira temporada, o trio enfrenta as consequências de uma confusão no restaurante de Dana, um pedido de casamento surpresa e a revelação de uma paternidade misteriosa no final da segunda temporada.

The Witcher – vol. 2 da terceira temporada – 27 de julho

A última temporada protagonizada por Henry Cavill como Geralt — personagem que será passado para as mãos de Liam Hemsworth nas próximas fases — mostrará o destino selado do bruxo e Yennefer na luta para manter a segurança de Ciri, enquanto uma guerra toma o Continente.