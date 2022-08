O resultado que Silvio Santos mais deseja no duelo Flamengo x Corinthians

Na noite dessa terça-feira, 9, quando Corinthians e Flamengo se enfrentam no Maracanã pelas quartas de final da Libertadores da América, os torcedores não são os únicos ansiosos para ver a bola rolar. Detentor dos direitos da competição, o SBT de Silvio Santos transmite a partida a partir das 21h30, e pode fechar a terça-feira como o grande vencedor da noite, já que o duelo decisivo entre as duas maiores torcidas do país é a grande chance do canal, enfim, conseguir bater Pantanal no ibope – é o famoso “agora ou nunca” para a emissora de Silvio Santos.

Na semana passada, a Globo sentiu a respiração da rival no cangote com o primeiro confronto entre os gigantes carioca e paulista, que acabou com vitória do Flamengo por 2 a 0 na Neo Química Arena, em Itaquera, casa do Corinthians. Melhor audiência da Libertadores este ano, a partida no entanto seguiu atrás da novela global, ainda que por pouco: na Grande São Paulo, alcançou uma média de 22,3 pontos, apenas 1,5 pontos atrás da Globo no confronto direto, que marcou 23,8 pontos. No Rio de Janeiro, o canal de Silvio foi ainda melhor, com média de 24,2 pontos, só 0,6 atrás da emissora da família Marinho.

Agora, com o fator de que a partida é decisiva, sacramentando quem seguirá para a semi-final da competição, a expectativa é que o jogo arrebanhe para a emissora uma grande massa de espectadores, já que, somados, os dois times concentram 37,3% de todos os torcedores do país, segundo dados do Ipec. O fenômeno da teledramaturgia da Globo, porém, já provou que é osso duro de roer, e que a batalha pela audiência deve ser tão árdua quanto a missão do Corinthians em campo – que precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

