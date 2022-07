Bolsonaro: “Vamos atender o Flamengo, que quer construir seu estádio”

“Agora há pouco conversei com ela [Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal]: ‘Dani como é que está aí a a negociação? Do terreno da Caixa…’ É o do Rio. Para o Flamengo, que quer construir seu estádio de futebol. Tratamos desse assunto. Adiantei, liguei pro comando do Exército Brasileiro, que vizinho ao Gasômetro [no Rio] tem um quartel do Exército. Se for no caso, entra no ‘pacote’. Vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bastante avançado, o nosso, do Exército, começa agora. E sem intermediário. Se aparecer um prefeito aí falando em qualquer negócio, está mentindo, quer aparecer politicamente. São os engenheiros de obras prontas. Não tem mais intermediário no nosso governo. Digo sempre pra prefeitos e governadores [sobre os] terrenos do governo federal: ‘Tendo um bom projeto passamos para vocês.'”

(Jair Bolsonaro, ontem.)