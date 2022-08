A audiência da Libertadores no SBT que assustou ‘Pantanal’

O primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo pela Libertadores, na noite de terça-feira, 2, conquistou ótimos índices de audiência para o SBT, que registrou um ibope capaz de assustar Pantanal, novela das 9 da Globo. De acordo com dados exclusivos obtidos por VEJA, na Grande São Paulo, a partida conquistou uma média de 22,3 pontos de média durante o horário de bola rolando em campo, das 21h30 às 23h23. O pico foi de 26,2 pontos e 33% de share (participação).

Com o resultado, a Libertadores ficou em segundo lugar no ranking geral da TV aberta, perdendo apenas para a Globo que, no confronto direto com o campeonato de futebol sul-americano, pontuou 23,8 pontos. Ou seja, apenas 1,5 ponto de diferença. Durante a exibição da série Filhas de Eva, logo após Pantanal, o SBT conquistou a liderança do Ibope.

O jogo registrou sete vezes mais audiência do que a Record, que amargou o terceiro lugar com apenas 3 pontos; foi sintonizado em mais de 2,7 milhões de lares e visto por 3,4 milhões de pessoas. O ibope de Corinthians x Flamengo representa a melhor audiência de uma partida da Libertadores neste ano.

No Rio de Janeiro, a audiência do SBT foi ainda melhor do que em São Paulo, com 24,2 pontos de média, 29,1 pontos de pico e 35% de share. No mesmo horário, a Globo marcou 24,8 e a Record 3,7.