O que muda em ‘Pantanal’ após surto de Covid-19 nos bastidores

Em meio a um novo surto de Covid-19 no Brasil, o elenco de Pantanal foi afetado pelo vírus. Marcos Palmeira, Dira Paes, Jesuíta Barbosa e Gabriel Sater, que estão gravando o desfecho da novela das 9 da Globo no Mato Grosso, testaram positivo para a doença e estão isolados na região das locações. Procurada por VEJA, a emissora informou que a produção mantém os protocolos de segurança sanitária e que o cronograma do folhetim não deve ser alterado.

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas”, disse a Globo, em nota.

No remake de Bruno Luperi da trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, Marcos Palmeira interpreta o protagonista José Leôncio; Dira Paes é Filó, mulher do fazendeiro; Jesuíta Barbosa vive Jove, filho de José Leôncio; e Gabriel Sater, filho de Almir Sater, é Trindade, peão que trabalha para o protagonista e que incorpora o Diabo. Por integrarem o mesmo núcleo, os quatro gravam juntos com frequência. Pelas redes sociais, nenhum dos atores se manifestou, por enquanto. No ar desde março deste ano, a novela ainda não tem previsão de acabar e, como é uma obra aberta, pode ser esticada pela emissora.

O coronavírus também afetou outras produções da emissora. Mariana Santos, no ar em Cara e Coragem, novela das 7, também testou positivo e se afastou do trabalho. “Eu tô com Covid. Estou bem, sintomas muito leves. Tentei tudo que pude até aqui… Mas minha mãe pegou e peguei. Estamos bem e vacinadas! Se cuidem!”, escreveu a atriz no Twitter.

Eu tô com COVID. Estou bem, sintomas muito leves. Tentei tudo que pude até aqui…mas minha mãe pegou e peguei. Estamos bem e vacinadas! Se cuidem!!!!!! https://t.co/brseWWwSZ3 — Mariana Santos (@AMarianaSantos) June 13, 2022