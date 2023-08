O que esperar do programa que substituirá ‘Faustão na Band’

Na última sexta-feira, 18, foi ao ar uma edição inédita de Faustão na Band, previamente gravada — a última sob comando de Fausto Silva. A partir desta segunda-feira, 21, a faixa das 20h30 da emissora será assumida pelo programa Melhor da Noite, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. A atração contará com quadros fixos, misturando informação e entretenimento. Nomes conhecidos do elenco da Band ganharão espaço próprio: Rodrigo Oliveira, do MasterChef Brasil, por exemplo, terá um espaço semanal para ensinar receitas. A programação também contará com um quadro de viagens comandado pelo rapper Thaíde, um de esportes apresentado pelo jornalista e humorista Magno Navarro, e um dedicado a notícias, com o correspondente internacional Rodrigo Alvarez à frente.

Desde que anunciou sua saída de Faustão na Band, o apresentador de 73 anos havia passado o bastão para o filho João Guilherme, 19, e a apresentadora Anne Lottermann, que já o apoiavam no palco. Os dois estavam no comando do programa desde 24 de maio. Durante o período de indefinição, a audiência chegou a questionar o sentido de sua continuidade sem a marca do veterano.

O programa derradeiro contou com participação especial de Lara, 25, filha mais velha do apresentador, que está se lançando como cantora. Também esteve presente Rodrigo, 15, seu filho mais novo, que já aparecera ao lado do pai no ano passado. João Guilherme se emocionou com a despedida e caiu em lágrimas após a apresentação da irmã. “É uma mistura de emoção. Eu sei o quanto foi esse processo para a Lara, o quanto ela esperou… E são 60 anos desde que você trabalha, pai. E inspira a gente”, homenageou. “Espero muito que seja um até logo e não um adeus. Você não está só no nosso coração, mas todo mundo te ama. Estou muito feliz e emocionado por esse um ano e meio trabalhando contigo. Não podia ter tido uma forma melhor. Espero que a gente continue fazendo muita coisa junto”, completou João. Faustão, como de costume, agradeceu ao público pela “audiência e paciência”.

Faustão já havia revelado à imprensa que pretende dar um tempo da televisão, pelo desgaste do programa diário e a baixa audiência que vinha experienciando. Segundo apuração de VEJA, executivos da Band teriam proposto uma redução de salário do apresentador em torno de 3 milhões de reais. Insatisfeito com as novas condições, optou por deixar Faustão na Band. Ele esteve à frente do programa por um ano e meio, após sair da Globo, em 2021.

Enquanto o último programa foi ao ar, Faustão se encontra internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 5 de agosto. O apresentador, que estava em tratamento de compensação clínica para insuficiência cardíaca, teve piora em seu estado de saúde e terá de passar por um transplante cardíaco. “Em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”, diz a nota oficial do Hospital.

