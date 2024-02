O que a Netflix diz sobre os boatos de fim de parceria com Harry e Meghan

Apesar de especulações de encerramento de contrato entre o streaming Netflix e a produtora Archewell, do casal Príncipe Harry e Meghan Markle, a plataforma revelou que ambos têm diversos projetos em pré-produção. Em uma prévia do evento promocional dos lançamentos de 2024, a Netflix divulgou que o par está por trás de um filme, uma série roteirizada e mais conteúdo documental.

De acordo com o portal sobre entretenimento Deadline, a diretora de conteúdo Bela Bajaria afirmou que os ex-membros da família real britânica estão trabalhando ao lado de Brandon Riegg, vice-presidente do departamento de séries documentais e/ou não roteirizadas da plataforma: “Eles têm um monte de projetos em desenvolvimento, todos em fase inicial. O filme é ótimo”.

Detalhes adicionais sobre os novos projetos não foram comunicados, mas uma possível iniciativa que viria por aí é a adaptação do livro Meet Me at the Lake, best-seller americano sobre um romance durante a década de 1930, do qual o par comprou os direitos. O contrato de Harry e Meghan com a plataforma foi assinado em 2020 e é avaliado em torno de 100 milhões de dólares. Até o momento, ambos produziram as minisséries Líderes que Inspiram e Heart of Invictus, além de terem sido foco de Harry & Meghan.

Em 2023, o acordo multimilionário do casal com a plataforma de streaming Spotify foi encerrado após a produção de apenas uma série, Archetypes. Na ocasião do fim da parceria, o chefe da divisão de podcasts do serviço de música digital, Bill Simmons, chamou o casal de nada menos do que “vigaristas”.

